Вашингтон, 12 марта, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Никаких конкретных признаков возможного применения Россией химического оружия на территории Украины не усмотрели Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 11 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

Politico.com Джон Кирби

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Кирби уточнил, что у него нет никакого конкретного признака якобы применения Россией боевых отравляющих веществ, либо другого химического оружия на территории Украины в ходе спецоперации.

Также официальный представитель Пентагона пояснил, что ему не о чем сообщить «в плане конкретных химико-биологических средств России внутри Украины».

При этом Кирби отметил, что США «испытывают обеспокоенность» по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские радикальные нацисты под руководством спецслужб США готовили несколько провокаций с применением токсичных химических веществ. Провокации должны были сопровождаться обвинениями в адрес России в применении химического оружия.