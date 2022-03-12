Тирана, 12 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1041 человека выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 217. Об этом сообщило вечером 11 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Флаг Албании

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 552 случая заражения коронавирусом, 268 093 человека излечились, скончались 3485 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 39 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 974, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 288 — приходится на Тирану.