Скопье, 11 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Городской совет Скопье 11 марта одобрил решение о передаче на Украину порядка семи миллионов денаров (примерно 16,67 миллиона рублей) в качестве гуманитарной помощи.

Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ранее на место македонца Мартина Попова членом городского совета избрали албанца Айселя Сейфулу.

Напомним, ранее глава министерства обороны Северной Македонии Славянка Петровска заявила, что вступление войск НАТО на Украину означало бы начало третьей мировой войны, однако НАТО не оставит ВСУ сражаться с Россией один на один.