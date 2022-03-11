Скопье, 11 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В Народном банке Северной Македонии 11 марта заявили, что российский и украинский капитал не преобладает в местных банках, а потому кризис в России и на Украине не может дестабилизировать македонскую банковскую систему.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в македонском ЦБ пообещали, что финансовое обслуживание клиентов будет продолжаться по-прежнему и не понесет никаких последствий, несмотря на боевые действия на Украине.

Отмечается, что финансовые обязательства македонских банков по отношению к России и Украине составляют менее 1% от их выручки. Бывший глава Народного банка Северной Македонии Любе Трпески отметил, что украинский кризис несомненно скажется на банковской системе, но лишь косвенно, через Германию, экономика которой более связана с российской.

Отметим, в Северной Македонии действуют несколько российских компаний (Teta, OKTA, Лукойл), в основном энергетических, суммарная выручка которых составляет около €200 млн в год.