Вологда, 11 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Вологодские лесопромышленники прогнозируют снижение объема лесозаготовок до 30% из-за введения санкций. Об этом на заседании антикризисного штаба заявил заместитель губернатора региона Михаил Глазков.

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«В связи с введением санкций и резким снижением объемов экспорта к концу марта большинство крупных лесопромышленных предприятий планируют возможное снижение лесозаготовки до 30%. Производство готовой продукции снижается, значительная часть контрактов заморожена. Планируется, что часть продукции будет переориентирована на внутренний рынок РФ и дружественные страны — это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Америка», — сообщил Глазков.

Объем лесозаготовки составил в 2021 году 18 млн куб. м, 76% древесины переработано внутри региона, доля экспорта в объеме отгруженной продукции — более 50%. Порядка 45% отгружалось в страны ЕС, США, Японию и Южную Корею.

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