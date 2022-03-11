Бухарест, 11 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Румынии зафиксировано 2974 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 11 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Согласно официальной информации, в целом по стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что в ближайшее время власти Румынии окончательно отменят обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и разрешат круглосуточную работу кафе, ресторанов и клубов.

При этом медики в очередной раз призвали местное население пройти вакцинацию от COVID-19, поскольку процентный уровень смертности от коронавируса остается высоким. Сообщается, что на протяжении последних суток от осложнений, вызванных указанным заболеванием, умерло 50 человек.

По состоянию на 10 марта, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,78 млн. Из них скончалось 64 226 пациентов.