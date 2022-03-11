Москва, 11 марта, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Бороться с фейками и присутствием украинской интерпретации событий в глобальных медиа сложно, но возможно. Об этом ИА REGNUM заявил 11 марта публицист Павел Шульженок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс. Фейк. СМИ

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«Относительно свободной площадкой остаётся «Телеграм». Каналы, которые борются с украинским фейками, вполне успешны, они насчитывают сотни тысяч подписчиков», — заявил публицист.

По мнению Шульженка, «Телеграм» также является единственной свободной площадкой в глобальных электронных соцсетях для официальных российских СМИ, которые удаляются из социальной сети Facebook, видеохостинга Youtube и других западных площадок.

Вместе с тем публицист отметил, что, «к сожалению, давлению американцев, хоть и ограниченному, поддается и «Телеграм». Так, там был запрещен доступ на территории Украины к информации, размещаемой на канале «Рыбарь».

Напомним, что 24 февраля в соответствии с приказом верховного главнокомандующего ВС РФ началось проведение специальной военной операции на территории Украины. После начала спецоперации на граждан РФ обрушился вал сообщений, организованных Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины с целью вызвать панику, обрушение экономики и протесты внутри страны.