Нижний Новгород, 11 марта, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Около двух тысяч товарных позиций нуждается в импортозамещении в Нижегородской области. Данные «собираются со всех промышленных предприятий области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области 11 марта.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «с перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения».

«Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией», — сказал он.