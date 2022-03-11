Бухарест, 11 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Граждане Румынии, принимающие в своих домах беженцев с Украины, смогут рассчитывать на дополнительные государственные субсидии. Об этом 11 марта со ссылкой на заявление румынского правительства сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно принятому 11 марта постановлению правительства Румынии, каждая румынская семья, предоставившая кров и питание переселенцам из соседней страны, получит не только материальное вознаграждение, но и значительные скидки на оплату услуг ЖКХ.

«На сегодняшний день нашей задачей является не только обеспечение проживания беженцев, но и всецелая поддержка наших граждан, откликнувшихся на чужую беду», — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Сумма соответствующих выплат не уточняется. Предполагается, что на эти цели из государственного бюджета Румынии будет выделено около 18 млн леев ($980 тыс.).