Приштина, Сербия, 11 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Силы безопасности Косово 11 марта провели совместные учения с представителями спецслужб США.

D.Lleshi Освободительная армия Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, совместные тренировки проходили уже несколько недель и теперь «увенчались» тактическими учениями. Отдельные тренировки американцы провели с представителями специального подразделения полиции Косово.

Албанские журналисты с особым вниманием отнеслись к тому, что один из американских военных носил эмблему так называемой «Освободительной армии Косово» — UÇK.

Напомним, в настоящее время главнокомандующий Силами безопасности Косово, проходящими трансформацию в полноценную армию при сохранении названия, является потомком одного из основателей UÇK Адема Яшари, в Сербии признанного террористом.