YouTube объявил, что удаляет контент о спецоперации России на Украине
Вашингтон, 11 марта, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Видеоролики о российской спецоперации по демилитаризации Украины будут удалены с YouTube. Об этом видеохостинг объявил 11 марта.
Видео удалено YouTube
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Отмечается, что этот контент, который сейчас начинает удалять YouTube, якобы нарушает его политику.
Напомним, на фоне блокировки хостингом YouTube ряда «неугодных» ему каналов выросло посещение российского видеохостинга Rutube.