Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга 11 марта обнародовало подробный план первоочередных мер для поддержки городской экономики в условиях масштабных антироссийских санкций, введённых Западом после начала специальной военной операции.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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В частности, на уровне 2021 года будут сохранены ставки по налогу на имущество организаций по объектам, в отношении которых налог исчисляется от кадастровой стоимости.

Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по региональным налогам и арендным платежам за использование имущества Санкт-Петербурга. Будет введён мораторий на применение штрафных санкций за несвоевременное внесение арендной платы.

Для петербургских предприятий вводится инвестиционный налоговый вычет по расходам на НИОКР, расширяется инвестиционный налоговый вычет по расходам на модернизацию производств в рамках проектов импортозамещения.

Субъектам малого и среднего предпринимательства поставщики ресурсов предоставят отсрочки на 2022 год по погашению задолженности по договорам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 1 марта по 31 декабря не будут начислять пени субъектам МСП за несвоевременное и (или) неполное внесение платы по таким договорам. Рекомендовано не вводить ограничения или прекращение подачи коммунальных ресурсов.

На 2 млрд рублей будет проведена докапитализация Фонда развития промышленности — для снижения долговой нагрузки и предоставления льготных займов системообразующим предприятиям Петербурга. На 1 млрд руб. увеличится Фонд содействия кредитованию малого бизнеса, предоставляющему льготные займы на реализацию программ импортозамещения.

Для снижения административного давления на бизнес вводится мораторий на плановые проверки со стороны городских контролирующих органов (кроме вопросов обеспечения безопасности). Продлеваются сроки по ранее выданным предписаниям.

До 1 января 2023 года вводится мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), не соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они расположены. Приостанавливаются меры по освобождению земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в отношении которых были заключены договоры аренды или договоры на размещение НТО, если договоры прекращены, а объекты не возвращены и используются без правоустанавливающих документов.

Увеличиваются объемы авансирования по государственным контрактам на приобретение отдельных товаров, работ, услуг — в пределах 70% от годовых лимитов.

Обеспечивается возможность закупки лекарств и медицинских изделий у единственного источника. Разработаны меры по облегчению и ускорению закупочных процедур.

«Для выявления рисков и оказания системных и точечных мер поддержки проводится мониторинг крупнейших городских предприятий, СМП, — подчеркнули в Смольном. — Ведется мониторинг доступности продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, а также цен на них. Осуществляется мониторинг рынка труда».