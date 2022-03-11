Вашингтон, 11 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Вести с Россией военные действия на территории Украины США не будут, заявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.

Gage Skidmore Джо Байден

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Отметив, что США намерены «защищать каждый дюйм территории НАТО» и что они планируют и дальше мобилизовывать союзников для такой «защиты», Байден уточнил: «Но мы не будем воевать с Россией на Украине».

Американский лидер пояснил, что следует избегать прямого военного конфликта России и НАТО, поскольку тогда начнётся «третья мировая».

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Напомним, накануне, 10 марта, российскую спецоперацию на Украине уже прокомментировали подобным образом в Белом доме.