Минск, 11 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. «На фоне военной операции России в Украине, в информационной сфере все чаще всплывают факты откровенной лжи. В борьбе за превосходство на информационном поле встречаются вбросы, касающиеся Республики Беларусь и белорусской армии», — сообщила 11 марта пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

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Реагируя на появившуюся в украинских Сми информацию о якобы произведённой российскими самолётами атаке на белорусскую деревню Копани с украинской территории, официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева заявила: «Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом».

Напомним, ранее издания украинских и белорусских националистов распространяли лживые сообщения о якобы состоявшемся вводе белорусских войск на территорию Украины, обстреле белорусского города российской бронетехникой (размещённой в Белоруссии), а также прочую дезинформацию, за распространение которой не последовало никаких извинений даже после опровержений (в том числе и официальными украинскими представителями).