Париж, 11 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Решение о том, какое вооружение и в каком объёме необходимо странам ЕС «для обеспечения безопасности Евросоюза», будет принято Европейской комиссией к середине мая 2022 года.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

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Об этом 11 марта сообщила журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Версале по итогам саммита Евросоюза. Решение по конкретным объёмам и позициям будет принято ЕК во взаимодействии с НАТО.

Она заявила, что Брюссель должен определить «критические потребности в военных возможностях» стран ЕС, «которые требуют дополнительных инвестиций» по обеспечению безопасности Европейского союза.

Напомним, в Париже прошёл двухдневный саммит ЕС, центральным вопросом которого стала российская спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля в помощь республикам Донбасса.