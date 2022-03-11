Москва, 11 марта, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Международный производитель мыла, средств для гигиены рта, зубных паст и щёток, кормов для домашних животных, бытовой химии и ряда других товаров, Colgate-Palmolive не будет покидать Россию. Об этом 11 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в российском филиале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Более того, Colgate-Palmolive планирует и дальше развивать свой бизнес в России.

«Мы предлагаем своим потребителям продукты для личной гигиены и планируем и дальше развивать свой бизнес в России», — сообщил собеседник ИА REGNUM.