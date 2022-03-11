Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки свернули и вернули к плановой работе еще 210 ковидных коек, которые были развёрнуты на время эпидемиологического подъема. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Департамент здравоохранения ЯО Новые инфекционные койки

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За минувшие сутки в Ленобласти положительные тесты на ковид получили 462 (-72 к уровню предыдущего дня) человека, большинство из них — жители крупных населённых пунктов, таких как Тихвин (72), Волхов (39), Приозерск (19), Выборг (18), Кириши (17), Колчаново, Всеволожск, Гатчина и Подпорожье (по 11). Всего на данный момент амбулаторно лечатся 8246 пациентов, еще 726 — в больницах, где развернуто 1185 ковидных коек, из которых 459 (38,73%) — свободны. За сутки в стационарах региона были возвращены к плановой работе 210 коек.

«За минувшие сутки в больницы были госпитализированы 60 человека. На ИВЛ находятся 19», — уточнили в комздраве.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 176 395 человек. Из них 138 108 человек выздоровели, в том числе 2645 — за минувшие сутки. Умерло 3396 заболевших COVID-19, в том числе шесть (+1) летальных случаев было зарегистрировано 10 марта.