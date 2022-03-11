Бухарест, 11 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Беспилотник, залетевший со стороны Украины, действительно находился в воздушном пространстве Румынии, а затем направился в Венгрию, сообщили 11 марта в румынском минобороны.

Nicolas Raymond Флаг Румынии

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По данным румынских военных, беспилотник три минуты находился в воздушном пространстве Румынии. Появился он со стороны Украины. Это произошло в ночь на 11 марта.

Напомним, в ночь на 11 марта в Загребе упал беспилотник, предварительно идентифицированный как Ту-141 «Стриж». Предположительно, БПЛА принадлежал ВСУ и с Украины проследовал в Румынию, а затем в Венгрию.