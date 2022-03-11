Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В рамках новой модели транспортного обслуживания (НМТО), известной так же как транспортная реформа, на дороги Санкт-Петербурга выйдут более 2,8 тыс. новых автобусов, оформленных в едином стиле, а также появятся 92 новых маршрута, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Автобус. Городской общественный транспорт Петербурга

Напомним, в апреле в Петербурге начнется первый этап транспортной реформы, которая завершится в середине лета 2022 года. За четыре месяца общественный транспорт полностью перейдет на новую модель обслуживания пассажиров. Город откажется от морально устаревших и небезопасных маршруток, а их место займут новые комфортабельные и экологичные автобусы.

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«Петербург запустит актуализированную маршрутную сеть, создаст более 200 новых остановочных площадок, распространит действие льгот на весь наземный общественный транспорт, — пояснили в комтрансе. — Весь подвижной состав будет современным, низкопольным, оборудован системами климат-контроля, обеспечения безопасности и информирования пассажиров».

Отметим, что с 1 апреля 2022 года при оплате электронным билетом, записанным на карту «Подорожник», вводится пересадочный тариф «60 минут». В течение этого времени поездки в наземном транспорте будут стоить: за первую поездку — 40 рублей, вторую — 10 рублей, а третья и последующие — бесплатно.

«Тариф «60 минут» включается автоматически при использовании карты «Подорожник» в качестве оплаты разовых поездок и наличии необходимых денежных средств. Дополнительный «Подорожник» приобретать не требуется», — пояснили в пресс-службе комтранса.