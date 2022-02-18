Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Переход общественного транспорта Санкт-Петербурга на новую модель обслуживания пассажиров будет проводиться в три этапа, которые стартуют, соответственно, в апреле, июне и июле 2022 года, сообщили в Смольном. Ранее предполагалось, что транспортная реформа будет проведена в два этапа — в апреле и июле.

Автобус на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в ходе реформы в Петербурге будут ликвидированы «маршрутки», во всех видах общественного транспорта будут установлены единые условия оплаты проезда, в том числе по льготным проездным.

Как сообщили в городском правительстве, в апреле, на первом этапе реформы, 864 автобуса выйдут на те маршруты, для которых решено полностью сохранить трассы следования. На втором этапе, который начнется в июне, 693 автобуса выйдут на новые маршруты или маршруты с изменением трассы, для ввода которых к этому времени будет полностью готова инфраструктура. На третьем этапе, в июле, на новые маршруты или маршруты с изменением трассы, выйдут еще 1244 автобуса.

Как отмечают в Смольном, полностью изменят маршрут следования только 26 из 544 городских маршрутов, что составляет менее 10%. Будет оборудовано 200 новых остановок общественного транспорта.

«Коммерческий транспорт будет заменен на социальный, доступный всем льготным категориям пассажиров. К открытию готовятся 92 новых автобусных маршрута. Городской автопарк пополнят 2800 современных и комфортабельных автобусов, работающих на природном газе», — прокомментировал содержание транспортной реформы губернатор Александр Беглов.

Кроме того, в рамках реформы обновят подвижной состав электротранспорта. До 2024 года запланирована поставка 339 новых трамваев и 389 троллейбусов. Это позволит обновить 65% трамвайного и 76% троллейбусного парка Петербурга. Планируется создание 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов.

Наконец, за счет средств Фонда национального благосостояния будет закуплено 950 новых вагонов метро. «Это позволит обновить почти 50% подвижного состава. Такое масштабное обновление подвижного состава происходит впервые за последние тридцать лет», — отметил губернатор.

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