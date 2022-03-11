Вашингтон, 11 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Порядка 98% американских граждан, проживающих в районах с низким уровнем заболеваемости COVID-19, смогут перестать носить маски в помещениях, сообщает 11 марта Reuters со ссылкой на заявление центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Cdc.gov Вакцинация. США

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В последние недели CDC начал резко смягчать коронавирусные ограничения, заявив, что американцы могут снять маски, если они проживают в округах с низким или средним уровнем заболеваемости COVID-19.

В феврале регулятор заявил, что 70% округов, где проживают порядка 72% американцев, вскоре смогут отказаться от масок. В последнем же заявлении сказано, что уже 98% американцев, проживающих в 94% округов, могут снять маски.

При этом масочный режим в самолетах и другом общественном транспорте до сих пор не ослаблен.