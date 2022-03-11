Минск, 11 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. «Министерство информации Белоруссии на фоне изменений в редакционной политике компании Мeta Platforms считает необходимым предупредить пользователей Facebook и Instagram о недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия», — сказано в опубликованном 11 марта сообщении белорусского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В официальном сообщении особо отмечено, что согласно белорусскому законодательству «за подобные публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в отношении интернет-ресурсов ее распространяющих могут быть приняты решения об ограничении доступа».

Накануне представитель Meta Энди Стоун заявил об отказе компании от ограничений на «язык вражды» в отношении комментариев о спецоперации России, ДНР и ЛНР на Украине. В частности, отметил представитель американской компании, пользователям из Украины, России, Польши, Прибалтики, Армении, Азербайджана, Венгрии, Грузии, Румынии и Словакии будет разрешено использовать призывы к убийствам и жестокости применительно к участникам спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.