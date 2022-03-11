Вашингтон, 11 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Цены на акции компаний в США сильно взлетели, в то время как акции малого и среднего бизнеса в Японии обещают быть самыми дешевыми, сообщает 11 марта Reuters со ссылкой на аналитиков из Jefferies.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Аналитики провели расчеты на фоне ситуации на Украине, а также ускорения роста инфляции и цен на сырьевые товары.

«Показатели в стране восходящего солнца последовательно пересматриваются в сторону повышения прибыли и продаж, причем оба коэффициента являются лучшими в своей группе», — говорится в записке аналитика Стивена ДеСанктиса.

«США стали единственным регионом, где отношение рыночной цены к балансовой стоимости выше среднего, причем с большим отрывом. Япония и Латинская Америка являются самыми дешевыми точками, в то время как США остаются самым дорогим регионом», — указал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Соединённых Штатах розничные цены на бензин достигли исторического максимума. В среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина поднималась до $4,173 за галлон. 9 марта стоимость топлива росла до $4,252 за галлон. 10 марта стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновила исторический максимум, превысив $4,31 за один галлон (3,785 литра).