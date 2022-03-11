Сербия, 11 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Руководство Сербии уже определилось по поводу присоединения к антироссийским санкциям, и это решение было представлено общественности. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта в городе Лесковац.

Predsednik.rs Александр Вучич

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Так Вучич ответил на просьбу прокомментировать давление, которое международное сообщество оказывает на Белград, требуя от него присоединения к антироссийским санкциям.

«Насколько все это тяжело на ежедневном уровне, я даже не желаю комментировать. Об этом не должны беспокоиться обыкновенные граждане Сербии, я не хочу обременять их своей работой. Вести страну в сложившихся обстоятельствах весьма непростое дело», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент добавил, что ему хотелось бы «уберечь Сербию от всех ветров, конфликтов и больших проблем».

Напомним, что ранее Вучич осудил «нарушение территориальной целостности Украины со стороны России», но отказался присоединяться к антироссийским санкциям.