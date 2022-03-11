Москва, 11 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Kempinski Hotels продолжает работать в России в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в московском отеле «Балчуг Кемпински», входящем в эту сеть гостиниц.

Photo-market.bir.ru Kempinski Grand Hotel

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«Пока нет такой информации, пока все хорошо, работаем», — сказал сотрудник отеля.

Также собеседник ИА REGNUM отметил, что заселение клиентов и бронирование номеров продолжается без каких-либо изменений.