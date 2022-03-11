Москва, 11 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Lotte Hotels & Resorts продолжает работать в России в обычном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в московском представительстве компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«На данный все нормально, работаем», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Также представитель международной сети отелей отметил, что о планах прекращать деятельность в России пока ничего не известно.