Берлин, 11 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Идея остановить сотрудничество с российскими госучреждениями предложена немецкими властями вузам Германии, чтобы показать России реакцию на ситуацию на Украине.

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Так, министры культуры федеральных земель и государственного министра Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот по итогам заседания 11 марта опубликовали заявление, выдержки из которого приводит ТАСС.

В обращении германских чиновников сказано, что Берлин должен «показать президенту России [Владимиру Путину] на всех уровнях», что российская спецоперация на Украине будет иметь для Москвы последствия.

Напомним, российские военные 24 февраля начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Официально Запад отреагировал санкциями и волной угроз в адрес России.