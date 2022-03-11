Вашингтон, 11 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Управление транспортной безопасности (TSA) США продлило приказ о ношении масок до 18 апреля, сообщает Fox News.

ИА REGNUM Маски

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При этом центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США уже разрабатывает новое руководство, чтобы облегчить общенациональный масочный режим в самолетах, автобусах и других видах общественного транспорта.

«Основываясь на рекомендациях CDC, мы продлили действие масочного режима для пассажиров общественного транспорта еще на один месяц, до 18 апреля», — говорится в заявлении TSA.

Напомним, ранее бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines потребовал от семьи из четырех человек покинуть самолет из-за того, что на двухлетней девочке не была надета медицинская маска.