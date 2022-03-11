Москва, 11 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 56% до 53,6%. Соответствующие данные приводятся 11 марта на портале Стопкоронавирус.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Сообщается, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса первым компонентом была проведена в России 88 277 878 раз, вакцинация полным циклом проведена 84 489 088 раз.