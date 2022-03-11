Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В связи с ожидаемой блокировкой работы социальной сети Instagram по требованию Генпрокуратуры России депутаты и чиновники Петербурга мигрируют в мессенджер Telegram или в соцсеть «ВКонтакте» в качестве новой площадки для обнародования своей информации. Корреспондент ИА REGNUM посмотрел, кто уже перешёл на популярный мессенджер.

Telegram

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На своей странице в Instagram депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский пригласил подписчиков в свой Telegram-канал. Почти за час с момента публикации Боярский набрал там 554 подписчика.

«Друзья, что-то мне подсказывает, что не видящая берегов Meta со всеми своими сервисами может быть заблокирована. Так что добро пожаловать в мой канал! И напоминаю, что мои аккаунты в VK и Одноклассниках также открыты и продолжают работать! Нравится мне инстаграм, привык я к нему. Но истина дороже», — написал депутат Боярский в своей первой публикации в Telegram.

Присоединиться к своему Telegram-каналу предложил и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, опубликовав историю в Instagram. Отметим, что Пиотровский уже давно является активным пользователем Telegram. Там он рассказывает о событиях в жизни города и инициативах городского правительства, анонсирует важнейшие изменения в законодательстве Петербурга.

Ссылкой на свой Telegram-канал поделился в Instagram и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Там он анализирует происходящие события, прежде всего в экономической сфере.

Многие депутаты Заксобрания уходят в другие социальные сети. Некоторые из них, как например член фракции «Яблоко» Борис Вишневский, вице-губернаторы Петербурга Ирина Потехина, Максим Соколов и Олег Эргашев, освещают свою работу в социальной сети «ВКонтакте». Также социальную сеть, которая базируется в Петербурге, выбрал и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.