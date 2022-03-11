Вашингтон, 11 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл высмеял позицию Белого дома, обвинившего президента России Владимира Путина в росте цен на нефть в США, сообщает 11 марта Fox News.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Безрассудные расходы демократов, ускорившие рост повсеместной инфляции, усилили боль американцев на заправках. Но в последние несколько дней администрация Байдена попыталась внушить нам смехотворную теорию», — указал политик.

«Белый дом пытается заставить нас поверить, что рост цен на газ, который случился во время их правления, был спровоцирован российской операцией на Украине. Таким образом, они хотят оправдать 14-месячный рост цен на газ двумя последними неделями. Война вашингтонских демократов против отечественной энергетики развернулась до событий на Украине», — объяснил Макконнелл.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что российский лидер Владимир Путин виновен в рекордно высоких ценах на бензин в США, и пообещали, что президент Соединённых Штатов Джо Байден сделает всё возможное, чтобы американцы не испытывали «боль на заправках».