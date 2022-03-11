Вашингтон, 11 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Член палаты представителей США республиканец Мэдисон Кэвторн назвал президента Украины Владимира Зеленского бандитом, а его правительство обвинил в коррупции, сообщает 11 марта New York Post.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Помните, что Зеленский — бандит. Помните, что украинское правительство невероятно коррумпировано и крайне зло», — заявил политик.

Напомним, что еще в 2019 году Республиканская партия США с подозрением относилась к Украине, а экс-президент Дональд Трамп грозил перекрыть военную помощь правительству Зеленского, если он не проведет расследование в отношении Джо Байдена.