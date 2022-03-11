Загреб, 11 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Крушение и взрыв украинского беспилотника в Загребе — это серьезный инцидент. Об этом 11 марта заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Damir Sencar Зоран Миланович

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Тем не менее, крушение летательного аппарата не было направлено против Хорватии, подчеркнул Миланович, призвав граждан сохранить спокойствие.

«Нужно провести расследование и ответить на вопросы, как случилось такое, что летательный аппарат размером с самолет не был сбит на пути от Украины до Загреба», — процитировал телеканал HRT слова хорватского президента.

Миланович добавил, что беспилотник провел недостаточно времени в воздушном пространстве Хорватии, и поэтому хорватская ПВО не смогла его уничтожить до того, как он упал на столицу.

Напомним, что 11 марта в Загребе разбился украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». Аппарат мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, в результате чего он пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел летательный аппарат, мог составить 560 километров.