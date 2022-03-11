Москва, 11 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Проверка начата СКР в связи с обнаружением мест массовых захоронений на территории ЛНР, сообщили 11 марта в пресс-службе российского ведомства. Проверку инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

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Уточняется, что глава Следственного комитета поручил провести процессуальную проверку Главному следственному управлению СК России.

«По информации Министерства иностранных дел ЛНР, на освобождённых территориях республики обнаружены места массовых захоронений жертв военных преступлений», — сообщили в российском ведомстве.

Глава российского ведомства дал ГСУ СК РФ поручение «тщательно проверить изложенные сведения». Следователи должны собрать и зафиксировать доказательства преступлений и дать правовую оценку действиям всех причастных к содеянному лиц.