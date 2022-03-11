Москва, 11 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия») обратилась в комиссию по государственным наградам с предложением лишить госнаград и почетных званий актеров, артистов эстрады и общественных деятелей, которые публичное высказались в негативном ключе о проведении специальной военной операции в ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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"Сегодня я направила соответствующее письмо председателю комиссии по государственным наградам Дмитрию Миронову. Замечу, что в настоящее время процедура лишения государственной награды или почетного звания применятся лишь только к лицам, которые совершили тяжкое уголовное преступление. Я прошу главу комиссии рассмотреть возможность расширить перечень причин, по которым может применяться данная санкция», — сообщила Стенякина.

В частности, она напомнила о том, что, например, пародист и юморист Максим Галкин награждён Медалью «За веру и добро», Орденом Дружбы, Орденом Почета Кузбасса, а музыкант Борис Гребенщиков удостоен «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени.