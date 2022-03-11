Краснодар, 11 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на сахар. Об этом он сообщил 11 марта в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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«Поступает много сообщений в социальных сетях о нехватке сахара в магазинах и резком росте цены на него. Понимаю и разделяю недовольство жителей нашего края», — отметил Кондратьев.

Он напомнил, что Кубань входит в число основных производителей сахара в России — ежегодно регион производит около 1,8 млн тонн, при том что потребность самих кубанцев составляет около 240 тысяч тонн.

«Сейчас в регионе 14 заводов по его производству и все они работают без сбоев, сырья хватает. По моим данным, сахар остаётся на складах, из-за резкого роста спроса на продукцию поставщики завышают цены. Поручил своим заместителям разобраться в ситуации. Также обратился к руководителю ФАС с требованием проверить обоснованность завышения цен», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов в последние дни фиксируется повышенный спрос на ряд продуктов питания, в том числе — на сахар. Некоторые торговые сети ввели ограничения на отпуск сахара в одни руки. При этом отдельные продавцы начали увеличивать цены на продукты питания, пользующиеся особенно высоким спросом.