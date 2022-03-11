Загреб, 11 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Упавший в Загребе в ночь на 11 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прилетел с территории Украины. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Это летательный аппарат размером с самолёт, который не был сбит на своём пути от, очевидно, Украины до Загреба … Смотрим, что происходит на Украине, осуждаем происходящее, но о том, что шеститонный летательный аппарат упал в черте города с миллионом жителей, пока, насколько я видел, не сообщил никто на CNN, BBC и Al Jazeerа, как будто дождь выпал, а не, к счастью, невооруженная бомба», — подчеркнул Миланович.

Он также подчеркнул, что власти страны уверены в том, что это не было направленное против Хорватии действие.

«Я призываю граждан к спокойствию. Мы считаем, что это не направлено против Хорватии. Мы должны расследовать определенные вопросы: как произошло, что объект размером с самолет проследовал с Украины до Загреба и не был сбит», — добавил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на 11 марта в зелёной зоне в одном из районов Загреба. Как выяснили журналисты портала The Drive, беспилотник мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, поэтому пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел украинский летательный аппарат Ту-141 «Стриж», мог составить 560 километров.

Издание отмечает, что Украина является единственным эксплуатантом беспилотных аппаратов Ту-141 «Стриж».