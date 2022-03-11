Москва, 11 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В ближайшее время в России будут заблокированы все сервисы компании Meta. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta

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«Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — сказал Боярский в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.