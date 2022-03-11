Кишинёв, 11 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Стоимость проезда на автобусе в Молдавии на время действия чрезвычайного положения разрешается повышать каждые семь дней. Об этом говорится в постановлении комиссии ЧС, обнародованном 11 марта.

Dubasari.md Молдавские леи

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Сообщается, что цены разрешается повышать, если продолжится рост цен на бензин и дизельное топливо. Пока за проезд нужно платить от 0,7 до 0,9 лея (от 4,5 до 6 рублей) за километр.

Топливо для автомобилей в Молдавии с января стало дороже на 20%, а в последнее время дорожает каждый день. На 11 марта предельная цена литра 95-го бензина составляет 27,08 лея (180 рублей), а дизтоплива — 25,8 лея (170 рублей).

Напомним, режим ЧС в Молдавии ввели 24 февраля на 60 дней в связи с началом Россией военной операции по денацификации Украины.