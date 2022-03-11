Париж, 11 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Во Франции растёт число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние дни зафиксирован прирост на 20%. Об этом заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает газета Le Figaro.

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Он отметил, что в стране прекратился спад заболеваемости COVID-19, число выявленных случаев заражения растёт. Так, 11 марта зафиксировано 74,8 тыс. новых случаев, а неделей ранее их было 60,2 тыс.

«Вчерашние данные позволяют говорить о 20-процентном приросте [за неделю]», — сказал Веран.

Вместе с тем, добавил он, продолжает снижаться нагрузка на больницы, хотя темпы снижения замедляются. Это означает, что нужно не терять бдительность.

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