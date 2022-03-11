Брянск, 11 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Телеграм-канал создал 11 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

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Глава региона пообещал делиться с подписчиками актуальной информацией. Политик также имеет страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассника» и заявил, что отказывается от Facebook и Instagram.

«Уважаемые земляки, подписчики! В связи с агрессивной позицией компании Meta, а также огромным количеством фейковой информации в социальных сетях Facebook и Instagram, направленной против российских военных и президента России Владимира Путина, прекращаю дальнейшие действия в этих соцсетях», — написал губернатор.

На аккаунт Александра Богомаза в Instagram подписаны почти 16 тысяч человек.