Москва, 11 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Против России в настоящее время ведется информационная война, в рамках которой спецслужбы США и их союзников производят фейки о ситуации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Я вижу в этом угрозу. Причем серьезную. Против нас ведется информационная война. И это не украинские фейки. Это фейки, которые делаются спецслужбами США и их союзников. Они действуют руками своих украинских сателлитов и под чужим флагом. Это не селяне производят большинство фейков. И этой угрозе должно быть обеспечено не менее серьезное противодействие, — сказал Манойло. — Причем противодействие централизованное. И не на уровне наивного опровержения — то есть реагирования по факту. А в виде проведения активных контрмероприятий. Наступательного характера. Мы должны навязывать свои правила игры, перехватывая информационную повестку. У нас в этом отношении не все хорошо. Единой системы противодействия я не вижу. Равно как и единого межведомственного центра по информационным операциям, который должен был быть создан уже давно. Но его до сих пор нет. И мы видим, что наши федеральные органы исполнительной власти отвечают, кто во что горазд, в разнобой, без какой-либо координации друг с другом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейком заявления о похищении российскими военными людей на Украине.