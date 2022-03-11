Волгоград, 11 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализированы 133 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 2 560 человек, зарегистрировано 14 летальных исходов.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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С начала пандемии в Волгоградской области зафиксировано 196 904 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 176 755 человек, скончались от осложнений 6 524 жителя.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно проходят лечение 13 625 пациентов.