Москва, 11 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область) продолжит работать на полную мощность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе компании Nokian Tyres.

Trendingtopmost.com Автопокрышки Nokian Tyres

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«В настоящее время концерн Nokian Tyres работает в обычном режиме. Компания корректирует логистические потоки для обеспечения плановых поставок клиентам, продолжает поставку сырья на заводы, работает над оптимальным распределением объемов производства между заводами Nokian Tyres в России, Финляндии и США, — сообщила пресс-служба. — Концерн продолжает обеспечивать продукцией клиентов и потребителей и в 2022 году планирует дальнейшее укрепление своих позиций на российском рынке. Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности».

В пресс-службе подчеркнули, что завод компании продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем намерении не прекращать работу в РФ заявила компания «Ашан».