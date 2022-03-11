Сеул, 11 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. С 21 марта прибывающие в Южную Корею иностранцы, прошедшие вакцинацию, освобождаются от семидневной самоизоляции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Отмечается, что от карантина освобождаются лица, получившие вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения,

Напомним, что ВОЗ одобрила 10 вакцин, такие как Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covishield и Covovax.

Однако от карантина не освобождаются прибывающие из Пакистана, Узбекистана, Украины и Мьянмы.

Между тем за минувшие сутки в Южной Корее выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 5 822 626.

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