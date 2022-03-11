Москва, 11 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается ряд упрощений в регулировании импорта товаров на территорию России, таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Так, на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

Исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую деятельность менее года.

Освобождаются участники ВЭД, внесшие денежный залог при выпуске товаров, от уплаты пени в случае доначисления таможенным органом таможенных платежей по результатам таможенной экспертизы.

Сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами.

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей.

Закон расширяет применение проходящего в Калининградской области эксперимента по маркировке на территории России импортируемой алкогольной продукции с установлением права правительства РФ определять территории, на которых проводится такой эксперимент, а также продление срока проведения эксперимента до 31 мая 2024 г.