Danone не намерен уходить из России
Москва, 11 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Производитель молочных и других продуктов питания Danone не собирается покидать Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.
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Рефрижератор Danone
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"На данный момент у нас главным приоритетом является безопасность людей и бесперебойная работа бизнеса. Останавливать нашу деятельность в России мы не планируем», — сказал собеседник ИА REGNUM.
Причем это касается не только импорта, но и производства продукции — все заводы Danone в России работают и продолжат работать в штатном режиме.