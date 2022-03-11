Генсек НАТО раскритиковал Россию за «ядерную риторику»
Брюссель, 11 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters раскритиковал президента России Владимира Путина за высказывания о ядерном оружии.
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«Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина «опасной» и «безрассудной», — говорится публикации.
При этом не уточняется, что именно Столтенберг подразумевал под «ядерной риторикой».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что распорядился привести в готовность российские ядерные силы из-за заявления министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о якобы вовлечении НАТО в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс.
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