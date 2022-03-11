Бишкек, 11 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Киргизии с 12 марта отменяют требование об обязательном ношении масок в вузах, школах и других образовательных организациях, на базарах, в торговых центрах, ресторанах и кафе, в музеях, спортклубах и библиотеках. Такое решение принял республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Pixabay.com Масочный режим

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Исключение составят государственные, муниципальные и частные медицинские учреждения — в них ношение медицинских масок остаётся обязательным.

Также граждане должны будут продолжить использовать маски в общественном транспорте всех форм собственности.

Несмотря на отмену масочного режима, власти Киргизии рекомендуют гражданам добровольно использовать медицинские маски в местах большого скопления людей — в целях профилактики COVID-19 и других инфекционных болезней.