Нижний Новгород, 11 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 марта с начала пандемии провели 5 551 431 тест для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 147,8 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 4636 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 11 марта не изменился и составил 25%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 0,73.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2572 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 338 166 человек на утро 11 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 185 жителей области.

Читайте также: В Нижегородской области выздоровели после COVID-19 ещё 2,5 тыс. человек