Более 5,5 млн тестов на коронавирус провели в Нижегородской области
Нижний Новгород, 11 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 марта с начала пандемии провели 5 551 431 тест для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 147,8 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.
За минувшие сутки нижегородцы сдали 4636 теста на SARS-CoV-2.
Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 11 марта не изменился и составил 25%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 0,73.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2572 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 338 166 человек на утро 11 марта.
За сутки госпитализированы в ковидные стационары 185 жителей области.
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